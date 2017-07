Magnifici 7, fantastiche 4: è folta Italia a Wimbledon, ma il sorteggio...

Alfieri nostrani: Seppi, Fognini, Lorenzi e Bolelli

Senza ripetere i suoi buoni livelli sull’erba tra Halle e s’Hertogenbosch, con la semifinale di Antalya (persa da Mannarino) come miglior risultato, Andreas Seppi debutta contro lo slovacco numero 93 Norbert Gombos: un match da vincere come quello di Fabio Fognini che affronta Dmitry Tursunov con il miglior ranking italiano (#29) contro il numero 715 del “vecchio” russo. Con l’ultima testa di serie del Championships, Paolo Lorenzi pesca Horacio Zeballos - reduce da una brutta sconfitta con Norrie al primo turno di Eastbourne - e su questa superficie bisogna vincere. Infine Simone Bolelli passato dalle qualificazioni per il lungo stop, ma a suo agio sull’erba del Championships (al terzo turno in 3 edizioni): giocherà contro il taiwanese Yen-Hsun Lu che, a 33 anni, non gioca più quel tennis da quarti di Wimbledon nel 2010.

Fabbiano e Cecchinato: due scogli all’esordio

Nemmeno il tempo di gioire del primo slam-draw senza passare dalle qualificazioni, con una buona race e la finale di Nottingham, che Thomas Fabbiano è già chiamato alla prova del nove contro il big-server americano Sam Querrey. Va peggio a Marco Cecchinato che dovrebbe fare un’impresa contro il numero 9 del seeding Kei Nishikori.

Travaglia, che favola al debutto sull’erba sacra

Il sogno s’avvera a 25 anni: la carriera slam di Stefano Travaglia inizia a Wimbledon dopo tre settimane in ospedale, due operazioni e un anno e mezzo di fisioterapia nel 2011: aveva subito un grave incidente scivolando su una lastra di vetro dalle scale di casa ad Ascoli Piceno e procurandosi diverse lesioni ai tendini e muscoli del braccio destro per un profondo taglio dal polso fino al gomito. Tre anni dopo ha disputato gli Internazionali di tennis strappando un set a Bolelli (2014); martedì contenderà al diciannovenne russo Andrey Rublev, che è numero 95 ATP, la sua prima vittoria in un major. Nell’ultimo dei tre turni qualificazione, Travaglia è entrato nel main draw di Wimbledon al decimo match point contro Peter Polansky.

Camila in&out: ogni azzardo è proibito

Vincitrice due anni fa a s’Hertogenbosch e agli ottavi di Wimbledon nel 2012, pronosticare un match di Camila Giorgi è impresa impossibile, però su questa superficie è lecito sperare che batta Alize Cornet vendicando Melbourne e la finale di Katowice (2014). Certo che una settimana fa a Birmingham s’è ritirata per infortunio, contro la Barty, dopo aver eliminato la numero 5 WTA Elina Svitolina.

Schiavone 67; Vinci ed Errani sfavorite dal sorteggio

Giunta alla 67a e chissà se ultima partecipazione slam, Francesca Schiavone può battere la lussemburghese Mandy Minella. Sfortunate le nostre altre veterane perché per Sara Errani, su questa superficie, ci sono poche chance contro Svetlana Pironkova (semifinalista 2010) anche se la bulgara non supera il primo turno del Championships da 3 anni. Roberta Vinci dovrà invece ripararsi da uno dei migliori servizi del circuito femminile perché alla battuta Kristyna Pliskova non ha nulla da invidiare alla (più brava) gemella Karolina.