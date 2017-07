Manic Monday! La Kerber non è più la n°1; Ostapenko e Venus show

Muguruza b. Kerber 4-6, 6-4, 6-4

E’ ufficialmente concluso il regno di Angelique Kerber alla guida della classifica WTA. La tedesca avrebbe dovuto arrivare in finale per confermarsi e invece – ironia della sorte – si è dovuta arrendere nonostante abbia giocato la sua miglior partita dell’anno. E’ stato veramente un gran match quello tra lei e Garbine Muguruza, come dimostra anche il bilancio complessivo tra vincenti e non forzati di entrambe: 27-12 per la Kerber, 55-50 per la Muguruza. Una battaglia vera dove per lunghissimi tratti la Kerber ha ritrovato quel dritto mancino capace di farle raggiungere grandi vette nella passata stagione; dall’altro lato di campo però Garbine ha giocato un grande tennis di spinta che alla fine ha pagato i dividendi proprio sul più bello. Il grande equilibrio infatti è durato fino all’ultimo game, ma a fare la differenza per la Muguruza – nel terzo set – è stato il settimo gioco, dove la spagnola ha salvato 4 palle break evitando il nuovo allungo della Kerber. La tedesca è stato così beffata esattamente com’era successo nel secondo set, con il break nel decimo gioco – dopo due match point salvati – che è valso alla Muguruza il pass per i quarti di finale.

Kuznetsova b. Radwanska 6-2, 6-4

Quarti di finale che Muguruza dovrà giocare contro Svetlana Kuznetsova. Che grandissima partita della “vecchia” Sveta, con un primo set di clamorosa qualità tennistica condito da 18 vincenti e solo 3 non forzati. E così l’eterna speranza Radwanska è stata così spazzata via ancora una volta, lasciando a una giocatrice più pesante – ma anche più propositiva – campo per proseguire nel torneo. La polacca ha provato a fare qualcosa di diverso solo nel finale di secondo set e con le spalle al muro – era già sotto di un break; ma nonostante qualche tremolio della Kuznetsova – due palle del controbreak consecutive proprio nell’ultimo turno di servizio – la russa ha evitato di fare quanto fatto dalla McHale al secondo turno, lasciando ad Aga la possibilità di concentrarsi solo sulle future nozze. Occhio alla Kuznetsova comunque: giocatrice in forma e che è arrivata fin qui senza perdere nemmeno un set; non le accadeva in uno slam addirittura dal Roland Garros 2008!

Ostapenko b. Svitolina 6-3, 7-6(6)

A proposito di tenniste cariche: ecco Jelena Ostapenko. Per un set e mezzo la campionessa in carica del Roland Garros è andata come un treno, poi si è un po’ impiantata sul più bello, con convertendo 5 match poin sul 5-4 e in generale dovendosi sudare un set a un certo punto quasi sfuggito. L’ha recuperato solo al tie-break, quando all’ottavo match point finalmente è riuscita a chiudere la pratica Svitolina conquistandosi anche lei il pass per i quarti di finale. E’ un piccolo, grande record quello della Ostapenko. Pensate che la tennista lettone è la prima campionessa in carica di uno slam a riuscire a raggiungere i quarti nel major successivo: non accadeva dal 2006 con una certa Kim Cliksters. Ostapenko anche oggi spinta da un rapporto positivo tra vincenti e non forzati: 42-39. Quando questi numeri stanno sopra anche di un solo colpo, con il tennis che ha la lettone è difficile batterla.

Venus Williams b. Konjuh 6-3, 6-2

Vediamo se ci riuscirà Venus Williams, sua avversaria ai quarti di finale. L’americana sta giocando fin qui un grandissimo torneo e non sembra affatto scossa dai problemi extra-campo avuti proprio poco prima di partire per Wimbledon. La croata Konjuh è stata rapidamente spazzata via in apertura sul centrale con un eloquente 6-3, 6-2 di una partita mai seriamente in discussione. Quella con Ostapenko sarà un match davvero da non perdere: 17 anni di divario generazionale e tanta curiosità per capire come Venus vorrà affrontare tatticamente un’avversaria che le tirerà di tutto.

Rybarikova b. Martic 6-4, 2-6, 6-3

Bella vittoria di Magdalena Rybarikova. La tennista slovacca conferma quanto di buono fatto vedere già al secondo turno quando aveva eliminato la futura numero 1 Karolina Pliskova (la ceca lo diventerà a meno che la Halep non arrivi in semifinale), trovando per la prima volta in carriera – alla 36esima apparizione nei tornei dello slam – i quarti di finale. La slovacca non si è arresa a una Martic alla quale vanno comunque tutti gli applausi del caso: dopo il Roland Garros la conferma che la croata può essere una giocatrice di valore se in condizione fisica.

Vandeweghe b. Wozniacki 7-6(4), 6-4

