Muguruza in versione extralusso: Kuznetsova ko, Garbine è in semifinale

Muguruza b. Kuznetsova 6-3, 6-5

Ha servito più prime in campo (695%), ha colpito più vincenti e fatto meno errori non forzati (21-12). Ma alla fine, Svetlana Kuznetsova, ha perso. Come ci è riuscita Garbine Muguruza? Trovando la sua miglior prestazione del 2017.

Le indicazione nell’ottavo di finale con la Kerber erano state evidenti e anche oggi la tennista spagnola è riuscita a replicarsi, giocando un match di ritrovata solidità – rispetto al recente passato – e grande, grandissima attenzione in tutti i momenti chiave.

Quella, sostanzialmente, oggi, la discriminante tra la semifinalista Muguruza e la sua avversaria, tradita da una chance di break non sfruttata a inizio set e poi controllata da una Muguruza in grado di non lasciare per strada nemmeno un turno di servizio.

Ha impedito a Kuznetsova di prendere il comando dello scambio la spagnola e anche quando la russa è riuscita nei suoi intenti, Garbine è stata perfetta nel respingere molto, molto profonda tutti gli attacchi. E così alla testa di serie numero 14 sono bastati due piccoli break in questa partita: uno per set. Allunghi arrivati nel 4° gioco nel primo e nel 5° del secondo; momenti di rottura ben controllati successivamente al servizio che pongono a questo punto la Muguruza – per quanto visto nelle ultime due partite – come la favorita d’obbligo di questo lato di tabellone.

A distanza di due anni dunque Muguruza torna in semifinale a Wimbledon, la terza complessiva della carriera nei tornei dello slam. E occhio alla statistica: nelle precedenti due occasioni, fu poi in grado di arrivare in finale. In bocca al lupo a Rybarikova o Vandeweghe.