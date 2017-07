Murray, il debutto è convincente: strapazzato Bublik

Rispetta il pronostico il campione uscente Andy Murray e non è una notizia. L’importanza del netto successo sul giovane Bublik, però, è data dal modo in cui arriva la vittoria.

Lo scozzese si muove bene e i problemi all’anca che avevano quasi messo in discussione la sua partecipazione ai Championships finiscono nel dimenticatoio. Il 20enne russo, dal basso della sua 135esima posizione nel ranking Atp, paga tutta l’inesperienza a questi livelli: non è ancora pronto a mettere quantomeno in difficoltà tennisti di tale caratura.

La testa di serie numero 1, nonostante la pioggia, non si distrae e archivia la pratica con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Al prossimo step Dustin Brown, vittorioso su Sousa in quattro set e protagonista due anni fa di un colpo clamoroso ai danni di Nadal, promette di dargli battaglia.