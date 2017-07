Andy Murray supera Brown con facilità: affronterà Fabio Fognini

Venerdì sul Centrale Fabio Fognini potrà godersi la passerella contro Andy Murray. La condizione fisica del numero 1 del mondo, non ottimale, mette un po’ di pepe a una sfida sulla carta segnata. I primi due avversari, Bublik e Brown, non sono stati test attendibili e non sono costati un logorio fisico alla distanza tale da sollecitare l’anca malandata del campione uscente.

Il tedesco ha divertito la platea con il suo gioco d’attacco e soluzioni acrobatiche volanti, ma nei momenti topici si è sciolto come neve al sole. Uno dei tanti esempi è il doppio fallo che ha regalato il 5-3 allo scozzese, abile a cambiare marcia nel secondo parziale per non rischiare nulla ed evitare un inutile dispendio di energie.

Il terzo set è stato l’ennesima conferma di un match dominato dalla solidità del giocatore più forte: 6-3 6-2 6-2 il finale. Il funambolo Brown torna a casa, all’idolo di casa il compito di misurarsi con Fabio Fognini. E questo, comunque finirà, sarà un esame vero perché il ligure oggi ha eguagliato il suo miglior risultato ai Championships con la bellezza di 60 vincenti a 20 contro Vesely.