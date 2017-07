Nadal, buona la prima sull’erba dopo 2 anni: Millman spazzato via

Rafa Nadal è tornato anche sull’erba. Ora possiamo dirlo perché il maiorchino mancava da ben due anni su questa superficie a causa dell’infortunio che lo scorso anno gli costò il ritiro dal Roland Garros nella prima settimana e anche tutta la stagione sui campi verdi.

A conti fatti, il mancino di Manacor aveva calcato l’erba per l’ultima volta nel 2015, proprio ai Championships, quando fu battuto da Dustin Brown al secondo turno tra lo stupore generale. C’era dunque curiosità riguardo la sua prova odierna anche se non poteva essere John Millman a impensierirlo seriamente.

L’australiano, numero 137 del mondo, viene surclassato in tutto perché Rafa si muove benissimo dominando gli scambi lunghi e trovando delle soluzioni esemplari con il lungolinea. Solido, centrato, determinato, lo spagnolo azzanna la preda e non le lascia scampo, come testimonia il 6-1, 6-3, 6-2 finale.

Questo Nadal, tirato a lucido e vincitore di 850 match in carriera, può davvero fare tanta strada nel torneo e oggi ha voluto già avvisare la concorrenza. Il riposo, dopo il trionfo a Parigi per il decimo Roland Garros, gli ha fatto bene e il mancino Donald Young, sfidante al secondo turno, misurerà le sue velleità mercoledì prima che l’erba diventi erba battuta per la gioia di Rafa.