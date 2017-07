Nadal, Djokovic o Murray diventano n°1 del mondo se...

La caccia al titolo di Wimbledon 2017, nel tabellone maschile, non porterà con sé solo il prestigio del più ambito dei trofei tennistici. Bensì, quest’anno, potrebbe regalare alla classifica ATP anche un nuovo numero 1 del mondo.

Prima dell’inizio del torneo erano ben 4 i pretendenti al trono attualmente occupato da Andy Murray, ma l’uscita prematura di Stan Wawrinka ha subito liberato uno spot tra la concorrenza. Lo svizzero sarebbe diventato nuovo numero 1 del mondo in caso di successo in finale, ma la piccola impresa di Medvedev al primo turno di fatto ci libera della prima opzione.

Restano Nadal, Murray e Djokovic in lizza per il trono. Analizziamo caso per caso.

Murray resta numero 1 se...

Arriva in finale

Nadal non raggiunge almeno il quarto turno e Djokovic non vince la finale

Djokovic diventa numero 1 se...

Vince la finale e Murray e Nadal escono prima della semifinale

Nadal diventa numero 1 se...

Arriva in finale

Raggiunge il quarto turno, Murray esce al secondo turno e Djokovic non vince il titolo

Raggiunge i quarti di finale, Murray esce entro il quarto turno (compreso) e Djokovic non vince il titolo

Raggiunge la semifinale e Murray esce entro i quarti di finale (compresi)

In bocca al lupo a tre contentendi rimasti in gara... No, Roger Federer, anche in caso di succeso, per ora, non ha chance di torare N°1 del modno.