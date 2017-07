Order of play del Day 11 di Wimbledon 2017

Il match del giorno

Dei Fab Four ne è rimasto soltanto uno. È Roger Federer, il sette volte campione, che nella seconda semifinale affronta Tomas Berdych. Nel computo dei precedenti lo svizzero ha vinto il triplo delle partite, 18-6, sull’erba comanda 2-1 ma quell’unica sconfitta fu dolorosa perché arrivò proprio a Church Road. Era il 2010 e Berdych superò il detentore del trofeo ai quarti in quattro set (6-4 3-6 6-1 6-4), prima di eliminare anche Novak Djokovic e fermarsi solo in finale di fronte a Rafa Nadal. Il ceco sogna la seconda finale, ma di fronte ha un giovanotto di 36 anni con le idee ben chiare in testa e una forma psicofisica estasiante in questo 2017. Negli Slam il fuoriclasse di Basilea conduce 6-2 tra cui un altro incrocio ai Championships nel 2006, una vittoria agevole in tre set agli ottavi nell’anno migliore della sua carriera. Verso l’ottavo Wimbledon, verso il 19esimo Slam: a Federer restano due partite per riaggiornare la sua leggenda.

