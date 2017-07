Order of play del Day 2 di Wimbledon 2017

E’ la giornata dell’esordio del più atteso di tutti: Roger Federer. Lo svizzero sfida Dolgopolov come terzo di giornata sul centrale. Programma del centrale chiaramente da seguire tutto perché apre la Kerber – sempre in grande crisi – e poi c’è un succulento Klizan-Djokovic. Tra le altre sfide degne di nota ad aprire sul campo 2 ci sono Juan Martin Del Potro e Thanasi Kokkinakis. Da segnalarare anche sul 14 come primo match di giornata Misha Zverev contro Bernard Tomic. Interessante anche Puig-Bacsinszky, ma gli organizzatori ancora non hanno deciso dove piazzare questo match.

Roger FedererEFE

Gli italiani in campo

Si chiude il primo turno e dopo il 5 su 8 di lunedì, altri 3 azzurri in campo. Ad aprire sarà Stefano Travaglia che alla prima di sempre in uno slam affronterà come secondo di giornata sul campo 15 il promettente russo Andrey Rublev. Poi a chiudere la giornata sul campo 8 Paolo Lorenzi sfida Horacio Zeballos e Sara Errani, sempre ultima sul campo 5, la bulgara Pironkova.

Sara Errani a Wimbledon 2015AFP

Order of play del day2 di Wimbledon

CENTRE COURT - 14:00

1. Angelique Kerber (GER) [1] v Irina Falconi (USA)

2. Martin Klizan (SVK) v Novak Djokovic (SRB) [2]

3. Alexandr Dolgopolov (UKR) v Roger Federer (SUI) [3]

NO.1 COURT - 14:00

1. Milos Raonic (CAN) [6] v Jan-Lennard Struff (GER)

2. Karolina Pliskova (CZE) [3] v Evgeniya Rodina (RUS)

3. Dominic Thiem (AUT) [8] v Vasek Pospisil (CAN)

NO.2 COURT - 12:30

1. Juan Martin Del Potro (ARG) [29] v Thanasi Kokkinakis (AUS)

2. Agnieszka Radwanska (POL) [9] v Jelena Jankovic (SRB)

3. Jeremy Chardy (FRA) v Tomas Berdych (CZE) [11]

4. Ons Jabeur (TUN) v Svetlana Kuznetsova (RUS) [7]

NO.3 COURT - 12:30

1. Kyle Edmund (GBR) v Alexander Ward (GBR)

2. Ekaterina Alexandrova (RUS) v Garbine Muguruza (ESP) [14]

3. Evgeny Donskoy (RUS) v Alexander Zverev (GER) [10]

4. Kristina Mladenovic (FRA) [12] v Pauline Parmentier (FRA)

COURT 12 - 12:30

1. Richard Gasquet (FRA) [22] v David Ferrer (ESP)

2. Katie Boulter (GBR) v Christina McHale (USA)

3. Grigor Dimitrov (BUL) [13] v Diego Schwartzman (ARG)

4. Oceane Dodin (FRA) v Lucie Safarova (CZE) [32]

COURT 18 - 12:30

1. Mona Barthel (GER) v Coco Vandeweghe (USA) [24]

2. Gael Monfils (FRA) [15] v Daniel Brands (GER)

3. James Ward (GBR) v Marcos Baghdatis (CYP)

COURT 4 - 12:30

1. Mikhail Youzhny (RUS) v Nicolas Mahut (FRA)

2. Xinyun Han (CHN) v Zarina Diyas (KAZ)

3. Shelby Rogers (USA) v Julia Boserup (USA)

COURT 5 - 12:30

1. Tatjana Maria (GER) v Anastasia Potapova (RUS)

2. Jordan Thompson (AUS) v Albert Ramos-Vinolas (ESP) [25]

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) v Dusan Lajovic (SRB)

4. Tsvetana Pironkova (BUL) v Sara Errani (ITA)

COURT 6 - 12:30

1. Mikhail Kukushkin (KAZ) v Taro Daniel (JPN)

2. Denisa Allertova (CZE) v Risa Ozaki (JPN)

3. Robin Haase (NED) v Frances Tiafoe (USA)

4. Ekaterina Makarova (RUS) v Alison Van Uytvanck (BEL)

COURT 7 - 12:30

1. Steve Darcis (BEL) v Ricardas Berankis (LTU)

2. Polona Hercog (SLO) v Annika Beck (GER)

3. Lesia Tsurenko (UKR) v Julia Goerges (GER)

4. Janko Tipsarevic (SRB) v Jared Donaldson (USA)

INTENDED ORDER OF PLAY FOR DAY 2 TUESDAY 4 JULY

COURT 8 - 12:30

1. Kiki Bertens (NED) [23] v Sorana Cirstea (ROU)

2. Lauren Davis (USA) [28] v Varvara Lepchenko (USA)

3. Jack Sock (USA) [17] v Christian Garin (CHI)

4. Horacio Zeballos (ARG) v Paolo Lorenzi (ITA) [32]

COURT 9 - 12:30

1. Adam Pavlasek (CZE) v Ernesto Escobedo (USA)

2. Yanina Wickmayer (BEL) v Kateryna Bondarenko (UKR)

3. Borna Coric (CRO) v Ryan Harrison (USA)

4. Kristina Kucova (SVK) v Bianca Andreescu (CAN)

COURT 11 - 12:30

1. Magda Linette (POL) v Bethanie Mattek-Sands (USA)

2. Viktorija Golubic (SUI) v Shuai Zhang (CHN) [30]

3. Daria Kasatkina (RUS) [29] v Saisai Zheng (CHN)

4. Dudi Sela (ISR) v Marcel Granollers (ESP)

COURT 14 - 12:30

1. Mischa Zverev (GER) [27] v Bernard Tomic (AUS)

2. Daria Gavrilova (AUS) [20] v Petra Martic (CRO)

3. Alison Riske (USA) v Sloane Stephens (USA)

4. Taylor Fritz (USA) v John Isner (USA) [23]

COURT 15 - 12:30

1. Monica Niculescu (ROU) v Magdalena Rybarikova (SVK)

2. Andrey Rublev (RUS) v Stefano Travaglia (ITA)

3. Thomaz Bellucci (BRA) v Sebastian Ofner (AUT)

COURT 16 - 12:30

1. Ernests Gulbis (LAT) v Victor Estrella Burgos (DOM)

2. Kirsten Flipkens (BEL) v Misaki Doi (JPN)

3. Yuichi Sugita (JPN) v Brydan Klein (GBR)

COURT 17 - 12:30

1. Arina Rodionova (AUS) v Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) [16]

2. Gilles Simon (FRA) v Nicolas Jarry (CHI)

3. Lara Arruabarrena (ESP) v Anett Kontaveit (EST)

4. Adrian Mannarino (FRA) v Feliciano Lopez (ESP) [19]

MATCH ANCORA DA ASSEGNARE non prima delle 18:00

1. Timea Babos (HUN) v Caroline Wozniacki (DEN) [5]

2. Monica Puig (PUR) v Timea Bacsinszky (SUI) [19]