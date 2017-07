Order of play del Day 3 di Wimbledon 2017

Sul Centrale, dopo la padrona di casa Konta, occhi puntati su Murray-Brown: lo scozzese è il logico favorito ma il tedesco, come ha fatto vedere nel match d'esordio, regala sempre delle perle. Nadal-Young è un confronto tra mancini mentre Mayer-Cilic è la sfida tra uno specialista dell'erba e un tennista che sta risalendo la china, come ha dimostrato la ripassata a Kohlschreiber al debutto. Per quanto riguarda le signore da non perdere l'incontro tra la Vesnina, semifinalista a Wimbledon nell'ultima edizione, e la rientrante Azarenka, a caccia di conferme.

Andy Murray (GBR) [1] v Dustin Brown (GER)

Rafael Nadal (ESP) [4] v Donald Young (USA)

Florian Mayer (GER) v Marin Cilic (CRO) [7]

Elena Vesnina (RUS) [15] v Victoria Azarenka (BLR)

Andy Murray WimbledonGetty Images

Gli italiani in campo

Giornata imperdibile per i colori azzurri. Simone Bolelli, sul campo 2, dovrà tentare l'impresa contro Tsonga mentre Fognini parte con i favori del pronostico contro Vesely. Francesca Schiavone dovrà superarsi contro una delle giocatrici più costanti del 2017, Elina Svitolina, ma giocherà senza pressione. Infine, promette spettacolo a suon di vincenti il match tra Giorgi e Keys mentre Seppi contro Kevin Anderson sarà chiamato a stupire. Lorenzi terminerà la sua maratona forte del vantaggio di due set a uno.

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) [12] v Simone Bolelli (ITA)

Camila Giorgi (ITA) v Madison Keys (USA) [17]

Jiri Vesely (CZE) v Fabio Fognini (ITA) [28]

Francesca Schiavone (ITA) v Elina Svitolina (UKR) [4]

Kevin Anderson (RSA) v Andreas Seppi (ITA)

Horacio Zeballos (ARG) v Paolo Lorenzi (ITA) [32]: parziale 6-7(3) 6-4 6-7(8) 2-2

Simone Bolelli, Wimbledon, Getty ImagesGetty Images

Order of play del Day 3 di Wimbledon

CENTRE COURT - 14:00

Johanna Konta (GBR) [6] v Donna Vekic (CRO)

Andy Murray (GBR) [1] v Dustin Brown (GER)

Rafael Nadal (ESP) [4] v Donald Young (USA)

NO.1 COURT - 14:00

Kei Nishikori (JPN) [9] v Sergiy Stakhovsky (UKR)

Qiang Wang (CHN) v Venus Williams (USA) [10]

Beatriz Haddad Maia (BRA) v Simona Halep (ROU) [2]

NO.2 COURT - 12:30

Heather Watson (GBR) v Anastasija Sevastova (LAT) [18]

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) [12] v Simone Bolelli (ITA)

Florian Mayer (GER) v Marin Cilic (CRO) [7]

Fabio Fognini, WimbledonGetty Images

NO.3 COURT - 12:30

Elena Vesnina (RUS) [15] v Victoria Azarenka (BLR)

Aljaz Bedene (GBR) v Damir Dzumhur (BIH)

Jerzy Janowicz (POL) v Lucas Pouille (FRA) [14]

Camila Giorgi (ITA) v Madison Keys (USA) [17]

COURT 12 - 12:30

Lukas Rosol (CZE) v Gilles Muller (LUX) [16]

Jiri Vesely (CZE) v Fabio Fognini (ITA) [28]

Francesca Schiavone (ITA) v Elina Svitolina (UKR) [4]

Jelena Ostapenko (LAT) [13] v Francoise Abanda (CAN)

Francesca Schiavone, Wimbledon 2017, Getty ImagesGetty Images

COURT 18 - 12:30

Dominika Cibulkova (SVK) [8] v Jennifer Brady (USA)

Nikoloz Basilashvili (GEO) v Sam Querrey (USA) [24]

Steve Johnson (USA) [26] v Radu Albot (MDA)

Caroline Garcia (FRA) [21] v Ana Bogdan (ROU)

COURT 14 - 12:30

Maria Sakkari (GRE) v Kristyna Pliskova (CZE)

Thiago Monteiro (BRA) v Karen Khachanov (RUS) [30]

Pierre-Hugues Herbert (FRA) v Benoit Paire (FRA)

Carla Suarez Navarro (ESP) [25] v Shuai Peng (CHN)

COURT 16 - 12:30

Peter Gojowczyk (GER) v Roberto Bautista Agut (ESP) [18]

Ruben Bemelmans (BEL) v Daniil Medvedev (RUS)

Carina Witthoeft (GER) v Aryna Sabalenka (BLR)

COURT 17 - 12:30

Irina-Camelia Begu (ROU) v Ana Konjuh (CRO) [27]

Barbora Strycova (CZE) [22] v Naomi Osaka (JPN)

Kevin Anderson (RSA) v Andreas Seppi (ITA)

MATCH ANCORA DA ASSEGNARE non prima delle 17:00

Madison Brengle (USA) v Petra Kvitova (CZE) [11]