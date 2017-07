Order of play del Day 4 di Wimbledon 2017

Come al solito tutta l’attesa è per Roger Federer. Lo svizzero però sarà soltanto terzo match di giornata sul centrale. Prima spazio a Monfils-Edmund e poi alla Pliskova. Da segnalare, dopo Djokovic, il match del campo 1: tra Thiem e Simon può venire fuori una bella battaglia (oltre che il potenziale avversario del nostro Lorenzi). Da seguire anche sul campo 3 la sfida tra Gulbis e Del Potro. L’argentino, dopo un primo turno complicato con Kokkinakis, si trova un “cavallo pazzo” come Gulbis. In apertura di giornata infine da segnalare un ottimo Dimitrov-Baghdatis sul campo 2.

Roger FedererGetty Images

Gli italiani in campo

C’è solo Paolino Lorenzi che dopo aver per la prima volta passato un turno a Wimbledon all’età di 35 anni (settimo tentative nel main draw), prova a prenderci gusto. Il senese sfiderà Jared Donaldson per un posto al terzo turno che potrebbe dargli in dote uno tra Thiem e Simon. Appuntamento come terzo match di giornata sul campo 14 dopo un singolare maschile e uno femminile.

Paolo LorenziGetty Images

Order of play del day4 di Wimbledon

CENTRE COURT - 14:00PM

1. Gael Monfils (FRA) [15] v Kyle Edmund (GBR)

2. Karolina Pliskova (CZE) [3] v Magdalena Rybarikova (SVK)

3. Dusan Lajovic (SRB) v Roger Federer (SUI) [3]

NO.1 COURT - 14:00PM

1. Adam Pavlasek (CZE) v Novak Djokovic (SRB) [2]

2. Dominic Thiem (AUT) [8] v Gilles Simon (FRA)

3. Angelique Kerber (GER) [1] v Kirsten Flipkens (BEL)

NO.2 COURT - 12:30

1. Grigor Dimitrov (BUL) [13] v Marcos Baghdatis (CYP)

2. Agnieszka Radwanska (POL) [9] v Christina McHale (USA)

3. Milos Raonic (CAN) [6] v Mikhail Youzhny (RUS)

4. Tsvetana Pironkova (BUL) v Caroline Wozniacki (DEN) [5]

NO.3 COURT - 12:30

1. Ekaterina Makarova (RUS) v Svetlana Kuznetsova (RUS) [7]

2. Juan Martin Del Potro (ARG) [29] v Ernests Gulbis (LAT)

3. Yanina Wickmayer (BEL) v Garbine Muguruza (ESP) [14]

4. Frances Tiafoe (USA) v Alexander Zverev (GER) [10]

COURT 12 - 12:30

1. Dudi Sela (ISR) v John Isner (USA) [23]

2. Ryan Harrison (USA) v Tomas Berdych (CZE) [11]

3. Kristina Kucova (SVK) v Timea Bacsinszky (SUI) [19]

4. Shelby Rogers (USA) v Lucie Safarova (CZE) [32]

COURT 18 - 12:30

1. Varvara Lepchenko (USA) v Polona Hercog (SLO)

Not Before: 14:00

2. Kristina Mladenovic (FRA) [12] v Alison Riske (USA)

3. Andrey Rublev (RUS) v Albert Ramos-Vinolas (ESP) [25]

4. Jack Sock (USA) [17] v Sebastian Ofner (AUT)

COURT 14 - 12:30

1. Mischa Zverev (GER) [27] v Mikhail Kukushkin (KAZ)

2. Zarina Diyas (KAZ) v Arina Rodionova (AUS)

3. Jared Donaldson (USA) v Paolo Lorenzi (ITA) [32]

COURT 16 - 12:30

1. Tatjana Maria (GER) v Coco Vandeweghe (USA) [24]

2. Yuichi Sugita (JPN) v Adrian Mannarino (FRA)

3. Petra Martic (CRO) v Denisa Allertova (CZE)

4. Daria Kasatkina (RUS) [29] v Anett Kontaveit (EST)

COURT 17 - 12:30

1. David Ferrer (ESP) v Steve Darcis (BEL)

2. Lesia Tsurenko (UKR) v Viktorija Golubic (SUI)

3. Sorana Cirstea (ROU) v Bethanie Mattek-Sands (USA)

4. Ken Skupski (GBR) / Neal Skupski (GBR) v

Brydan Klein (GBR) / Joe Salisbury (GBR)