Order of play del Day 5 di Wimbledon 2017

Murray-Fognini è il piatto forte di giornata, ma ci soffermeremo tra un attimo su questa sfida. È anche la giornata di Nadal che potrebbe non avere vita facile contro il 21enne russo Karen Khachanov che proverà a far vacillare le certezze del maiorchino a suon di ace e servizi vincenti dall’alto del suo metro e 98 centimetri di altezza. Tra gli uomini da non perdere nemmeno il confronto tra due cavalli pazzi come Paire e Janowicz: può succedere di tutto e chi la spunta se la vedrà con il vincente del match tra Fabio e lo scozzese. Per quanto riguarda le donne, interessante l’impegno di Vika Azarenka che, dopo la passeggiata di salute con la Vesnina, sarà testata dalla beniamina di casa Watson.

I match principali

Rafael Nadal (ESP) [4] v Karen Khachanov (RUS) [30]

Benoit Paire (FRA) v Jerzy Janowicz (POL)

Victoria Azarenka (BLR) v Heather Watson (GBR)

Rafael Nadal in Wimbledon 2017Imago

Gli italiani in campo

È una super giornata per i colori azzurri perché scendono in campo sia Fabio Fognini che Camila Giorgi. Per il tennista di Arma di Taggia l’ostacolo è niente meno che la testa di serie numero 1 Andy Murray. Fabio a Roma ha battuto 6-2 6-4 uno scozzese a mezzo servizio e il campione uscente di Wimbledon vorrà vendicarsi a casa sua. I precedenti dicono 3 pari e in ogni caso sarà uno spettacolo tutto da vivere sul palcoscenico del Centrale. Il divertimento non finisce qui: Camila Giorgi è attesa dalla campionessa del Roland Garros, Jelena Ostapenko. La maceratese sull’erba non deve avere paura della testa di serie numero 13: stili di gioco molto simili, vincenti, rischi e tennis a tutto braccio. Sognare è lecito.

Andy Murray (GBR) [1] v Fabio Fognini (ITA) [28]

Jelena Ostapenko (LAT) [13] v Camila Giorgi (ITA)

Giorgi - Wimbledon - 2017 (Getty Images)Getty Images

Order of play del day5 di Wimbledon

CENTRE COURT - 14:00PM

1. Victoria Azarenka (BLR) v Heather Watson (GBR)

2. Rafael Nadal (ESP) [4] v Karen Khachanov (RUS) [30]

3. Andy Murray (GBR) [1] v Fabio Fognini (ITA) [28]

NO.1 COURT - 14:00PM

1. Steve Johnson (USA) [26] v Marin Cilic (CRO) [7]

2. Johanna Konta (GBR) [6] v Maria Sakkari (GRE)

3. Naomi Osaka (JPN) v Venus Williams (USA) [10]

NO.2 COURT - 12:30

1. Aljaz Bedene (GBR) v Gilles Muller (LUX) [16]

2. Shuai Peng (CHN) v Simona Halep (ROU) [2]

3. Jelena Ostapenko (LAT) [13] v Camila Giorgi (ITA)

4. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) [12] v Sam Querrey (USA) [24]

NO.3 COURT - 12:30

1. Kei Nishikori (JPN) [9] v Roberto Bautista Agut (ESP) [18]

2. Carina Witthoeft (GER) v Elina Svitolina (UKR) [4]

3. Natela Dzalamidze (RUS) / Veronika Kudermetova (RUS) v Yung-Jan Chan (TPE) [3] / Martina Hingis (SUI) [3]

COURT 12 - 12:30

1. Oceane Dodin (FRA) / Tatjana Maria (GER) v Ekaterina Makarova (RUS) [2] / Elena Vesnina (RUS) [2]

2. Dominika Cibulkova (SVK) [8] v Ana Konjuh (CRO) [27]

3. Ashleigh Barty (AUS) [8] / Casey Dellacqua (AUS) [8] v Chia-Jung Chuang (TPE) / Misaki Doi (JPN)

4. Kevin Anderson (RSA) v Ruben Bemelmans (BEL)

COURT 18 - 12:30

1. Caroline Garcia (FRA) [21] v Madison Brengle (USA)

Non prima delle 14

2. Andreja Klepac (SLO) [15] / Maria Jose Martinez Sanchez (ESP) [15] v Mona Barthel (GER) / Anett Kontaveit (EST)

3. Benoit Paire (FRA) v Jerzy Janowicz (POL)