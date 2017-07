Order of play del Day 7 di Wimbledon 2017

Il match maschile del giorno: Dimitrov-Federer

Valutato a lungo l'erede naturale di Federer per la sua (indiscussa) grazia tennistica, Grigor Dimitrov ha vinto Wimbledon Junior nel 2008 ed è stato semifinalista nel 2014, però il maestro non l'ha mai battuto: 5-0 Federer nei precedenti, l'ultimo a Melbourne nel 2016. Forse non così aperto, però ci aspettiamo un match ad alto contenuto spettacolare... E di certo meglio di quando cantano!

Il match femminile del giorno: Azarenka-Halep

Senza nulla togliere a Kerber-Muguruza, siam curiosi di scoprire fin dove potrà spingersi Vika Azarenka, guerriera di ritorno al tennis dopo tredici mesi di maternità. La bielorussa e Simona Halep non s'incrociano da Flushing Meadows 2015 quando, ai quarti di finale, giocarono un match durissimo vinto dalla Azarenka in 3 set: firmeremmo per un'altra partita così.

Order of Play Day 7, Lunedì 10 luglio

Dalle 14:00 Centre Court e Court 1, dalle 12:30 su tutti gli latri campi

Centre Court

Ana Konjuh (CRO) [27] v Venus Williams (USA) [10]

Andy Murray (GBR) [1] v Benoit Paire (FRA)

Grigor Dimitrov (BUL) [13] v Roger Federer (SUI) [3]

Court 1

Johanna Konta (GBR) [6] v Caroline Garcia (FRA) [21]

Rafael Nadal (ESP) [4] v Gilles Muller (LUX) [16]

Adrian Mannarino (FRA) v Novak Djokovic (SRB) [2]

Court 2

Angelique Kerber (GER) [1] v Garbine Muguruza (ESP) [14]

Victoria Azarenka (BLR) v Simona Halep (ROU) [2]

Milos Raonic (CAN) [6] v Alexander Zverev (GER) [10]

Court 3

Agnieszka Radwanska (POL) [9] v Svetlana Kuznetsova (RUS) [7]

Coco Vandeweghe (USA) [24] v Caroline Wozniacki (DEN) [5]

Dominic Thiem (AUT) [8] v Tomas Berdych (CZE) [11]

Court 12

Jelena Ostapenko (LAT) [13] v Elina Svitolina (UKR) [4]

Roberto Bautista Agut (ESP) [18] v Marin Cilic (CRO) [7]

Court 18

Magdalena Rybarikova (SVK) v Petra Martic (CRO)

Sam Querrey (USA) [24] v Kevin Anderson (RSA)