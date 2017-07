Order of play del Day 8 di Wimbledon 2017

Il match maschile: Djokovic-Mannarino

La partita tra Nadal e Muller ha indotto gli organizzatori a rimandare l’ottavo di finale tra Djokovic e Mannarino alla giornata solitamente dedicata ai quarti femminili. Il serbo parte ovviamente favorito e non dovrebbe avere grandi difficoltà a raggiungere Berdych, ma in caso di successo non godrà del giorno di riposo previsto: l’unico precedente l’ha vinto Nole dodici mesi fa proprio sui campi dell’All England Club.

Il match femminile del giorno: Venus Williams-Ostapenko

Con tutto il rispetto per Johanna Konta-Simona Halep, sfida che mette di fronte la beniamina del pubblico di casa e la rumena che con un successo diventerebbe numero 1 del mondo, il match più intrigante è quello tra Venus Williams e Jelena Ostapenko. La statunitense, a 37 anni, è l’unica giocatrice rimasta ad aver vinto questo Slam (5 volte) e si misurerà con la vincitrice del Roland Garros, reduce da un filotto di 11 affermazioni tra Parigi e Londra e in grande fiducia. Uno scontro generazionale davvero ricco di spunti.

Order of Play Day 8, Martedì 11 luglio

Dalle 14:00 Centre Court e Court 1

Centre Court

Adrian Mannarino (FRA) v Novak Djokovic (SRB) [2]

Venus Williams (USA) [10] v Jelena Ostapenko (LAT) [13]

Johanna Konta (GBR) [6] v Simona Halep (ROU) [2]

Court 1

Garbine Muguruza (ESP) [14] v Svetlana Kuznetsova (RUS) [7]

Magdalena Rybarikova (SVK) v Coco Vandeweghe (USA) [24]