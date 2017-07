Order of play del Day 9 di Wimbledon 2017

Il match del giorno

Chiaramente in Raonic-Federer, con lo svizzero a cercare la rivincita della semifinale dello scorso anno che sembrava segnare la fine del Roger Federer come l'avevamo conosciuto (sconfitto al quinto). Poi la pausa e il ritorno. Quest'anno l'uomo in difficoltà sembra essere Raonic. Riuscirà il canadese a ripetersi o Federer avrà la sua vendetta?

CENTRE COURT - 14:00PM

1. Andy Murray (GBR) [1] v Sam Querrey (USA) [24]

2. Milos Raonic (CAN) [6] v Roger Federer (SUI) [3]

NO.1 COURT - 14:00

1. Gilles Muller (LUX) [16] v Marin Cilic (CRO) [7]

2. Tomas Berdych (CZE) [11] v Novak Djokovic (SRB) [2]