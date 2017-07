Rafa Nadal regola le bordate di Khachanov: lo spagnolo è agli ottavi

Fuori uno. Dopo due turni con relativamente poco da dire, Rafael Nadal cancella la prima reale insidia nel suo cammino di Wimbledon e a distanza di 3 anni dall’ultima volta – quando perse con Kyrgios – torna nella seconda settimana dello slam londinese.

Nadal ha infatti regolato il primo grande big-server sulla strada tra lui e – presumibilmente – la semifinale: il giovane russo Karen Khachanov.

Lo spagnolo ha per un’oretta giocato un grandissimo tennis, impedendo – di fatto – a un Khachanov un po’ contratto al servizio di entrare in partita. Ci sono infatti grandi, grandissimi meriti dello spagnolo nel 6-1, 6-4 dei primi due set. Nadal ha servizio ancora una volta tenendo percentuali altissime con la prima – 70% - e soprattutto ha giocato profondissimo, lasciando Khachanov solo con i suoi fantasmi.

Spiriti che per il russo sono coincisi, almeno inzialmente, con un rendimento disastroso al servizio – ci ha messo 53 minuti per vincere un game senza concedere almeno una palla break – e soprattutto con l’impossibilità di entrare realmente in partita, obbligato a rincorse o arretramenti che poco andavano a sposarsi con la preparazione dei colpi e del suo tennis.

Soltanto da metà del secondo set il russo ha iniziato a sciogliersi maggiormente, per via di un Rafa – giusto sottolinearlo – a quel punto meno incisivo e profondo rispetto all’avvio. Ne è venuta fuori quindi battaglia vera nel terzo, con Khachanov capace di spingere a tutta e Nadal leggermente più in difficoltà. Momenti complicati culminati per lo spagnolo negli ultimi due game prima del tie-break, quando prima ha dovuto annullare ben 3 palle break e poi, sul 5-6, anche un set point. Poi però, nei punti davvero decisivi dello spareggio valido per il terzo set, Rafa si è inventato un paio di splendide soluzione (comprese inedite corte) e le velleità di Khachanov di rientrare in partita sono state rispedite al mittente.

Per Nadal dunque il conto nelle ultime partite sale a 28 set consecutivi su 28 giocati. Vedremo se l’esperto Gilles Muller, maestro al servizio e ottimo nel gioco a rete, riuscirà a sorprenderlo prima di un potenziale quarto con Marin Cilic (sempre che il croato superi Bautista-Agut). Queste i prossimi due big-server sulla strada del maiorchino che nel frattempo vince e convince. E in una Wimbledon così calda e secca, anche il meteo – e le condizioni del campo – paiono essere dalla sua.