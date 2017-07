Roger Federer-Marin Cilic, la finale di Wimbledon 2017 in diretta tv e Live-Streaming

Federer-Cilic in TV, il match sarà trasmesso in diretta in pay-per-view

La finale del tabellone maschile di Wimbledon 2017, Roger Federer-Marin Cilic, sarà trasmessa su Sky Sport 1, canale 201 della piattaforma pay-per-view di Sky.

Federer-Cilic: in Live-Streaming

Federer-Cilic, sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

Roger Federer-Marin Cilic: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 16 luglio, dalle 15:00

Diciotto slam a uno. Il 7 volte vincitore del Championships, sua maestà di Wimbledon Roger Federer, contro un debuttante in finale a Church Road: Marin Cilic, il migliore dei big-server, ottimo colpitore, campione degli US Open nel 2014. I precedenti (6-1 Federer) sembrerebbero inchiodare il croato allo stesso destino di Philippousis, Roddick, Nadal e Murray, tutti sconfitti da Roger al loro debutto in finale a Wimbledon. Attenzione però, oltre alla netta vittoria di Cilic a New York, ai 5 durissimi set serviti a Federer un anno fa qui a Londra, quarti di finale. L’unico croato a vincere Wimbledon è stato un mito dell’All England Club: Goran Ivanisevic nel 2001.

Cilic contro Federer: l'erede di Ivanisevic e la leggenda di Wimbledon

Wimbledon 2016, Federer-CilicGetty Images