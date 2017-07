Roger Federer: "Ogni finale a Wimbledon mi sembra un sogno"

Trentacinque anni, undicesima finale a Wimbledon. Era dai tempi di Ken Rosewall - nel 1974, il tennista australiano tentò per la quarta e ultima volta di vincere il Championships e completare il suo Career Slam, respinto a quarant'anni da Connors - che un giocatore così anziano non calcava il Centre Court al suo epilogo: l'occasione è il primato di vincere Wimbledon per l'ottava volta:

" L’anno scorso ho avuto un’immagine di cosa sarebbe stata la mia vita senza il tennis: io voglio essere un buon marito e un buon papà, ma oggi ho ancora la fortuna di poter giocare a questi livelli. "

Roger Federer ha vinto Wimbledon per 5 anni consecutivi dal 2003 al 2007, poi altri due titoli nel 2009 e nel 2012 e tre finali perse da Nadal (2008) e Djokovic nel 2014 e 2015:

" Ogni giocatore di tennis vorrebbe calcare il Centre Court in finale a Wimbledon: è un tale sogno che ogni volta non mi sembra vero. "

Roger Federer ha affrontato Marin Cilic 7 volte e ne ha vinte 6: l'ultima proprio a Wimbledon un anno fa, ma al quinto set e di rimonta nei quarti di finale. Il croato ha invece vinto agli US Open del 2014 in semifinale per il suo primo e fin qui unico titolo slam:

" Tre anni fa Cilic mi ha distrutto a New York! Spero che domenica non giocherà così bene, ma mi auguro anche che sarà una grande finale. "