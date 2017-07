Schiavone dura un set, poi la Svitolina prende il largo: fuori la Leonessa

Si ferma al secondo turno il cammino di Francesca Schiavone a Wimbledon. Dopo il bell’esordio sulla Minella – scopertasi poi incinta di 4 mesi e mezzo – la Schiavone questa volta ha avuto vita decisamente più dura.

A fermare la Leonessa infatti c’è stata la testa di serie numero 4 del tabellone Elina Svitolina. La tennista ucraina si è imposta con un nettissimo 6-3, 6-0 che non lascia grandi margini di discussioni o particolare spazio per la cronaca.

La Schiavone infatti è riuscita a rimanere in partita solo nei primi game, trovando anche l’aiuto di una Svitolina non troppo precisa. Francesca, sotto di un break sul 4-2, ha anche trovato l’immediato controbreak per provare immediatamente a rientrare.

Da lì però si è scatenata la Svitolina, che da quel momento non ha lasciato più un game alla Schiavone e firmato un parziale di 8 giochi a 0 frutto di un tennis potente e preciso.

Accelerazioni su cui la Schiavone non è riuscita a contrapporsi, lasciando via libera dunque al passaggio del turno della sua avversaria. Colori azzurri dunque che nel femminile restano appesi alla sola Camila Giorgi.