Seppi e Bolelli avanti; Fabbiano e Cecchinato fuori

Bolelli b. Lu 6-3, 1-6, 6-3, 6-4

La 131esima edizione di Wimbledon si apre all’insegna degli italiani, in campo in numero massiccio (8 su 11) nelle prima giornata dell’edizione 2017. Simone Bolelli sorride e accede al secondo turno dopo aver piegato in quattro set il taiwanese Lu: 6-3, 1-6, 6-3, 6-4. Tre turni di qualificazioni hanno consentito all’emiliano di arrivare già rodato sui campi dell’All England Club e l’avversario odierno era da prendere con le molle. Bolelli, sceso alla posizione numero 312 del ranking Atp a causa dei tanti infortuni, s’impone con pieno merito dopo un passaggio a vuoto nel secondo parziale. Al prossimo step lo attende un cliente scomodissimo, il francese Tsonga, che ha spazzato via la wild-card britannica Norrie. (a.d)

Querrey b. Fabbiano 7-6(5) 7-5 6-2

Niente da fare, invece, per Thomas Fabbiano. Alla sua prima partecipazione in carriera a Wimbledon, il tennista pugliese saluta Londra con qualche rimpianto. Sam Querrey, infatti, rispetta il pronostico ma approfitta dei momenti di appannamento dell’italiano che si trova a servire sul 5-4 nel primo set. L’americano piazza il contro-break e grazie al servizio la spunta al tie-break per poi prevalere anche nel secondo parziale con il punteggio di 7-5. A quel punto Fabbiano vede il capolinea e perde 2-6 il terzo, ma dopo due ore può rimproverarsi ben poco forte della consapevolezza di aver combattuto contro il giustiziere di Novak Djokovic appena dodici mesi fa. (a.d)

Simone Bolelli, Wimbledon, Getty ImagesGetty Images

Nishikori b. Cecchinato 6-2, 6-2, 6-0

Era la più proibitiva delle missioni degli italiani in campo oggi a Wimbledon... E alla fine come tale si è rilevata. 6-2, 6-2, 6-0 in 72 minuti di partita. Marco Cecchinato era alla seconda partita di sempre in carriera sull’erba – dopo la sconfitta a Wimbledon junior del 2010 – e in fondo molto non ci si poteva aspettare dal suo match contro la testa di serie numero 9 Kei Nishikori. Il giapponese ha avuto vita facile, con il tennis – e i tentativi di soluzione del siciliano – che non l’hanno mai minimamente impensierito. Esperienza acquisita nella speranza, magari il prossimo anno, di ottenere un sorteggio un po’ più favorevole. (s.e)

Seppi b. Gombos 6-2, 3-6, 6-2, 6-1

Dopo il buon cammino in Turchia Andreas Seppi conferma il buon feeling con questa superficie con una vittoria convincente contro lo slovacco Norbert Gombos. Andreas non è quasi mai andato in difficoltà nella gestione di questa sfida, nemmeno nel passaggio a vuoto da metà del secondo set cha aveva riportato velocemente Gombos in partita. Un match rapido, ben condotto dall’altoatesino al servizio, e senza dubbio girato a inizio terzo set, quando con un immediato doppio break valso il 4-0 Seppi ha rispedito gli assalti di Gombos al mittente. Da lì in poi tutta in discesa per Andy, bravissimo nel punire a quel punto un avversario troppo falloso – Gombos ha iniziato a cercare sempre il vincente – e portar via il secondo turno in un’oretta e 42 minuti. Al secondo turno Andreas troverà ora il complicatissimo ostacolo Kevin Anderson, vincitore di una gran partita contro la testa di serie numero 31 Fernando Verdasco. Sarà una partita molto difficile, specie per lo stato di forma di un Anderson che dopo le buone cose già fatte vedere a Parigi, su questa superficie con quel servizio può fare malissimo. (s.e)