Suicidio Halep, Konta prima semifinalista inglese dopo 39 anni

Quanto conta crederci. Johanna Konta non si era mai spinta oltre il secondo turno di Wimbledon e in un martedì piovoso si ritrova in semifinale nel torneo di casa, 39 anni dopo Virginia Wade, l’ultima giocatrice inglese capace di portare la bandiera così in alto.

Il peso della pressione poteva schiacciarla, ma dall’altra parte della rete c’era Simona Halep che con questo fardello ha fatto i conti ancora una volta: la chance di diventare numero 1 del mondo era troppo ghiotta per non essere sfruttata così come la vittoria del Roland Garros che sembrava a portata di mano contro la giovane Jelena Ostapenko.

In un periodo condizionato da un vuoto di potere nel tennis femminile a causa della maternità di Serena Williams e di Victoria Azarenka e della squalifica di Maria Sharapova, la rumena aveva pregustato la scalata alla vetta del ranking mondiale, ma non si è dimostrata pronta per poterla raggiungere. Da lunedì la numero 1 sarà Karolina Pliskova.

Eppure la Halep aveva approcciato il match con la solita partenza a razzo con il break del 2-0 e un vantaggio di 4-1. La Konta è stata brava a risalire, a scrollarsi di dosso la tensione con il contro-break del settimo gioco, ma è ripiombata nella ragnatela difensiva della rumena nel primo tie-break, perso nettamente.

L’inglese, che aveva chiuso il parziale con l’89% di prime in campo, non si è persa d’animo ed è stata di gran lunga la più vicina a strappare la battuta prima del secondo tie-break, quello della svolta. La classe 91’ con il coraggio di attaccare è stata premiata infilando tre punti consecutivi dal 4-5 Halep, quando alla rumena mancavano due punticini per raggiungere Venus Williams in semifinale e diventare la nuova numero 1.