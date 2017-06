Tennis, qualificazioni Wimbledon: avanti Arnaboldi e Travaglia, out Quinzi

Andrea Arnaboldi e Stefano Travaglia hanno superato il primo turno delle qualificazioni maschili di Wimbledon, terzo Slam della stagione, in corso sui campi in erba di Roehampton, a Londra. Travaglia si è aggiudicato per 6-3 7-5 il derby tricolore contro Salvatore Caruso. Subito fuori invece Gianluigi Quinzi e Lorenzo Giustino. In gara ci sono altri 7 tennisti italiani: si tratta di Alessandro Giannessi, prima testa di serie, Luca Vanni, decima testa di serie, Simone Bolelli, Federico Gaio, Stefano Napolitano, Riccardo Bellotti e Matteo Donati. Gli incontri del tabellone principale cominceranno lunedì 3 luglio sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club.

