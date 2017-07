Venus Williams contro Jelena Ostapenko: è solo un altro scontro generazionale

Quando, il 17 giugno 1980, Venus Ebony Starr nasce in California, la Lettonia è una repubblica dell’Unione Sovietica. Diciassette anni dopo, è il 1997, Jelena Ostapenko nasce a Riga mentre Venus Williams gioca la prima finale slam a New York. Lo scorso gennaio, la tennista lettone viene eliminata al terzo turno degli Australian Open mentre Venus e Serena Williams, tra miracolo e leggenda, vanno in scena per il nono Sister Act in finale a Melbourne. Oggi, la campionessa del Roland Garros affronta la 5 volte vincitrice di Wimbledon, ovvero la nuova stella del circuito Wta contro l’infinita Venus che ha sconfitto quattro generazioni di tenniste... E sui prati di Church Road sta giocando meglio che mai.

La ri-nascita di Venere o primavera di Venus

Nel 2011, dopo un grave infortunio all’anca subito a Melbourne, a Venus viene diagnosticata la sindrome di Sjögren: una malattia autoimmune reumatica che la costringe a centellinare tornei e allenamenti. La Williams maggiore sembra al tramonto mentre la sorella colleziona slam e primati: oggi invece che Venus è rinata, Serena - vinto il 23esimo major, battuto il record di Steffi Graf - si prepara a fare la mamma. A Wimbledon c’è una statistica da difendere, ovvero il 42,8% degli slam vinti dalle sorelle Williams dagli US Open del 1999: la Ostapenko potrebbe essere l’ostacolo più grande per Venus sulla strada della finale.

Missione Williams: Venus al posto di Serena

Perché Jelena, vinto il Roland Garros contro ogni pronostico, non sembra subire il cambio di superficie come si potrebbe attendere da una ventenne. Un po’ di rodaggio in 3 set contro Sasnovich e Abanda, regolata Camila Giorgi, la Ospapenko ha giocato un’ottima partita di bordate vincenti (42) per piegare la Svitolina e presentarsi a Venus. Per la Williams invece, solo un set ceduto alla Wang e il primo grande scontro generazionale (18 anni di differenza tra lei e la Konjuh!) stravinto ieri. Se già non s’era capito, Venus Williams contro Jelena Ostapenko è molto più di un quarto di finale di Wimbledon.