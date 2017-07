Venus Williams respinge l’assalto della Ostapenko: la 100esima a Wimbledon vale la semifinale

Il futuro può attendere almeno nel tempio della tradizione. Venus Williams è la storia che ferma in un colpo solo le lancette e la tennista del momento, quella Jelena Ostapenko capace di trionfare al Roland Garros all’età di 20 anni.

Nel 1997 l’elegante Venere debuttava con le treccine a Church Road e veniva eliminata al primo turno in tre set dalla polacca Grzybowska. Quella sarà la prima di appena 14 sconfitte sui campi dell’All England Club a fronte di 86 successi. Oggi, infatti, la più grande delle sorelle Williams raggiunge il record di 100 presenze a Wimbledon, in attesa che tra qualche ora la imiti un certo Roger Federer, e lo fa nel migliore dei modi. Lo fa respingendo la minaccia del presente, quella giocatrice che nel ’97 era appena nata mentre la statunitense si apprestava a vivere la sua prima finale slam a Flushing Meadows.

La maestra ha fatto valere la legge del servizio, ancor più efficace nelle condizioni indoor dettate dalla pioggia che ha portato alla chiusura del tetto del centrale. Un servizio che è valso un break immediato condotto fino al termine di un primo parziale molto rapido. La lettone, dal canto suo, non riusciva a leggere la battuta dell’avversaria e mostrando molti limiti in avvicinamento alla rete non opponeva resistenza con un emblematico 44% di prime in campo.

La Ostapenko ha dato battaglia nel secondo set rispondendo nel sesto gioco al break subito nel terzo e andando a condurre per 4-3 e 5-4. I margini di una rimonta, però, questa volta sono svaniti sul 6-5 per l’americana: colpa di un pessimo game della lettone per il 6-3 7-5 della decima semifinale di Venus Williams su 20 partecipazioni a Wimbledon. A 37 anni, la cinque volte campionessa ha ancora voglia di riscrivere la storia e le allieve classe ’97 - Osaka, Konjuh e oggi Ostapenko - vengono rimandate ai prossimi esami. La leggenda chiama, il futuro può attendere.