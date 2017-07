VIDEO - Federer, il colpo più bello della semifinale vinta contro Berdych

Il colpo più bello del match

Federer conduce un set a zero mentre il secondo parziale prosegue punto a punto. Sul 4-4, 30-15 Berdych attacca con il dritto e si proietta a rete, ma non fa nemmeno in tempo ad avvicinarsi che viene infilzato da un passante di rovescio dello svizzero. Il lungolinea è una pura invenzione di solo polso: un colpo che unisce istinto e classe.

Federer raggiunge così l’11esima semifinale a Wimbledon e lo fa senza cedere nemmeno un set: ci era riuscito solo altre due volte in carriera (2006 e 2008), ma questa volta può superare se stesso. Lo svizzero, infatti, non ha mai trionfato ai Championships senza perdere set nel suo cammino e può farcela a quasi 36 anni. Intanto il fuoriclasse di Basilea, che è il più anziano tennista ad approdare in finale a Church Road dopo Ken Rosewall (39 anni) nel 1974, ha ottenuto un nuovo primato: nessuno ha mai giocato tante finali in un singolo torneo del Grande Slam. Nadal al Roland Garros e Tilden allo US Open sono arrivati a 10.