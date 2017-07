VIDEO - Partita durissima, e la Konta consola una Vekic in lacrime

Ci sono incontri senza storia e incontri dove invece il risultato è incerto fino all'ultimo. La sfida tra Johanna Konta e Donna Vekic a Wimbledon rientra nel secondo caso: finita 10-8 per la britannica al terzo, dopo altri due set tiratissimi (7-6 4-6), la gara tra le due gladiatrici è stata fonte di stress per entrambe e alla fine è talmente cocente la delusione per la sconfitta che la Vekic non riesce a trattenere un pianto a dirotto.

Niente paura, ci pensa la Konta: il lungo abbraccio tra le due è molto tenero, con la britannica che consola l'avversaria dicendole evidentemente qualcosa all'orecchio. Non sarà il massimo per la croata, ma sicuramente di questo match conserverà almeno un bel ricordo.