Wawrinka già eliminato da Wimbledon! Medvedev fa l’incredibile colpaccio

Al termine della prima giornata dell’edizione 2017 dei Championships è già tempo di registrare una sorpresa. Stan Wawrinka, numero 3 del mondo e quinta testa di serie del torneo, saluta Londra trafitto da Daniil Medvedev, giovane rampante e promessa della Next Gen del tennis mondiale.

Non aveva mai giocato nel tabellone principale dello Slam londinese il classe ’96, ma la sua vittoria sul Centrale è tanto schiacciante quanto meritata. Il 21enne era un cliente scomodo anche alla vigilia - la sconfitta da Djokovic in semifinale a Eastbourne è di pochissimi giorni fa - ma in pochi potevano ipotizzare un colpaccio al debutto contro un tennista del calibro dello svizzero di Losanna, finalista al Roland Garros.

" Un anno fa ero il numero 250 del ranking. Se qualcuno mi avesse detto che in un anno avrei vinto sul Centrale gli avrei chiesto se stesse scherzando "

In realtà, il russo non è solo testa e faccia tosta ma ha anche il talento per diventare un futuro Top 10: con il rovescio anomalo e il contropiede scava il solco contro la brutta copia di Stan The Man, fortemente condizionato dai problemi al ginocchio. Medvedev si muove molto meglio sull’erba e toglie il tempo allo svizzero che non riesce a leggere i colpi di un giocatore in fiducia. Il 6-4 3-6 6-4 6-1 finale certifica la prima grande sorpresa di Wimbledon 2017: per Wawrinka è l’ennesima delusione sulla superficie meno amata, per Medvedev il primo passo sul palcoscenico dei grandi: Bemelmans, che ha piegato il veterano Haas, ne misurerà le ambizioni al secondo turno.