Wozniacki e Halep sono agli ottavi; fuori la Radwanska

Il tabellone femminile del Roland Garros è sempre più aperto e oggi tocca ad Agnieszka Radwanska (9) ed Elena Vesnina (14) cadere sotto i colpi di Alizé Cornet, trascinata dal primo pubblico del Chatrier, e la terraiola Carla Suarez-Navarro: la francese vince 6-2, 6-1; la spagnola accede agli ottavi con un doppio 6-4. Per la Cornet, agli ottavi di finale, c’è un derby di casa contro Caroline Garcia che infine - già avanti 5-3 e 30/0, persi 9 punti consecutivi - piega Su-Wei Hsieh 6-4, 4-6, 9-7 in due ore e 40 minuti. La Suarez-Navarro affronterà invece Simona Halep che contro la Kasatkina è passata da un bagel a 4 set-point cancellati per vincere 6-0, 7-5, Suzanne Lenglen. Infine, Caroline Wozniacki ha completato la sua lezione di due ore alla diciotenne americana CiCi Bellis, domata non senza un set di stenti con finale 6-2, 2-6, 6-3.

