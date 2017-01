Wta Auckland: fuori anche Wozniacki e Strycova

Salutano l'ASB Classic, torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda, altre due teste di serie. Dopo l'uscita di scene delle sorelle Williams al secondo turno, quarti fatali per la terza e la quarta favorita del seeding: la danese Caroline Wozniacki ha ceduto per 1-6 6-3 6-4 alla tedesca Julia Goerges, mentre la ceca Barbora Strycova si è fatta sorprendere per 6-1 7-6(4) dalla statunitense Lauren Davis.