Slitta per maltempo a martedì il rientro di Serena Williams

Slitta a causa della pioggia l'esordio stagionale di Serena Williams, la giocatrice più attesa insieme alla sorella Venus dell'ASB Classic', torneo Wta International con montepremi di 250mila dollari che si disputa sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda. La statunitense, ex numero uno del mondo, rientra nel circuito dopo quattro mesi di pausa: l'ultimo match ufficiale risale alla semifinale degli Us Open persa contro Karolina Pliskova. Il debutto di Serena, opposta alla francese Pauline Parmentier, è stato rimandato a martedì.

Nel seeding anche Carolina Wozniacki, Barbora Strycova, Kiki Bertens, Anastasia Pavlyuchenkova, Jelena Ostapenko ed Ana Konjouh. Negli unici due incontri di primo turno completati successi della ceca Lucie Safarova e della giapponese Kurumi Nara che hanno battuto rispettivamente la connazionale Denisa Allertova per 6-1 6-2 e la wild card tedesca Antonia Lottner per 6-2 6-2