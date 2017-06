Wta Birmingham: Giorgi al secondo turno delle qualificazioni

Camila Giorgi ha superato il primo turno delle qualificazioni dell’'Aegon Classic Birmingham", torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 819.940 dollari in corso sui campi in erba di Birmingham, in Gran Bretagna. La 25enne marchigiana, numero 105 Wta e seconda testa di serie delle quali, ha sconfitto per 7-5 6-4 la giovane britannica Emily Appleton, 17 anni, numero 884 del ranking mondiale, in tabellone grazie ad una wild card. Prossima avversaria la statunitense Grace Min, numero 206 del ranking mondiale.