Wta Brisbane: numero 1 Kerber fuori ai quarti, avanti Svitolina

Finisce ai quarti di finale l'avventura di Angelique Kerber nel 'Brisbane International', torneo Wta Premier dotato di un milione di dollari di montepremi che ha aperto la stagione sul cemento australiano. La numero uno del ranking Wta, che non aveva impressionato già all'esordio contro la wild card Ashleigh Barty, è stata battuta in tre set dall'ucraina Elina Svitolina, che si è imposta con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 in poco meno di due ore di partita.