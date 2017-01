Destanee Aiava, la prima "2000" che dà del filo da torcere alle veterane

"Che ne sanno i 2000" è stata una canzone di Gabry Ponte che ha dato molto da pensare sia alle generazioni precedenti a quella citata, sia agli stessi "millennial", che qui in Italia un po' se la sono presa per l'irriverenza dello storico deejay che ha fatto ballare i suoi coetanei proprio all'inizio del nuovo millennio. Eppure i 2000 stanno crescendo e a quanto pare qualcosa ne sanno, almeno in ambito sportivo.

Destanee Aiava, la prima millennial tra le big

E' infatti di questi giorni la notizia della prima millennial capace di superare un turno nel main draw del circuito maggiore: si tratta di Destanee Aiava, giocatrice australiana che per il torneo di Brisbane ha ricevuto una wild card, ma per le qualificazioni. Destanee è nata il 10 maggio 2000, quindi ha ancora 16 anni ma è già di diritto una figlia del nuovo millennio. Nelle qualificazioni ha superato Samantha Crawford, testa di serie numero 8 del tabellone, per 6-0 6-4, poi ha regolato anche Maria José Martinez Sanchez con un secco 6-2 6-0. L'ultimo ostacolo per il main draw era la testa di serie numero 4 Carina Witthoeft, ma anche con lei è finita facile, con un doppio 6-1.

L'approdo in main draw: nessuna brutta figura, anzi

Al primo turno, la Aiava si è fatta nuovamente rispettare e l'ha fatto contro una vera veterana: Bethanie Mattek-Sands, a sua volta proveniente dalle qualificazioni. Con la statunitense è stata più dura, ma il risultato ha sorriso alla teen aussie per 2-6 6-3 6-4. Per Destanee, classificata WTA numero 386, un bel balzo in avanti e poi, però, lo scoglio insormontabile di Svetlana Kuznetsova. La russa, numero 9 del mondo, non ha però strapazzato la giovane promessa del tennis mondiale: il match è finito per 6-4 6-3, più che onesto per una ragazza che può ancora crescere tantissimo.

Il parere degli esperti: ha un futuro

Leggendo qua e là i commenti degli addetti ai lavori, la Aiava ha molto impressionato e pare proprio che abbia tutti i numeri giusti per diventare una tennista top. Se il torneo di Brisbane non è stato solo un exploit, ma il punto di partenza per la sua carriera, effettivamente dubbi ce ne sono pochi: sentiremo ancora parlare di lei.