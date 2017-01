Sara Errani esce di scena al primo turno, fuori anche Francesca Schiavone

Non buone notizie dal WTA di Brisbane (Australia) per il tennis italiano femminile. Sara Errani e Francesca Schiavone sono state, infatti, eliminate rispettivamente al primo turno del tabellone principale ed al secondo delle qualificazioni. L’emiliana ha perso contro Christina McHale (n.45 del ranking) col punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 21 minuti di gioco mentre la Schiavone non ha superato lo scoglio rappresentato dalla serba Ana Krunic (n.149 del ranking), vittoriosa con un perentorio 6-1 6-2.

Venendo alla cronaca del match della Errani non è stato certo una delle migliori partite disputate da Sarita. I soliti cronici problemi al servizio sul cemento si sono fatti sentire al cospetto di una giocatrice come la McHale abile a sfruttare i colpi di rimbalzo. Un vantaggio che si è tramutato in realtà nel terzo gioco quando l’azzurra ha subito il break della rivale. Un gap che poi si è dilatato nel nono game quando ancora una volta l’americana ha fatto della battuta dell’italiana un po’ quello che ha voluto. Sul parziale di 6-3 si è conclusa la prima frazione in favore della giocatrice stelle e strisce.

Nel secondo set il canovaccio dell’incontro non è cambiato. La Errani pur aggrappandosi al suo tennis di regolarità ha potuto far poco contro un’avversaria inesorabile che in un battibaleno è andata avanti di due break, volando 5-1. La tennista nostrana ha reagito nel settimo game riuscendo a recuperare parte dello svantaggio ma è stata solo un’illusione. Infatti la McHale, in tranquillità, si è aggiudicata la sfida sul 6-3.