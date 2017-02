Tennis, Wta Doha: Camila Giorgi contro la russa Khromacheva nelle qualificazioni

Doha (Qatar), 11 feb. (LaPresse) - C'è anche Camila Giorgi in gara nelle qualificazioni del 'Qatar Total Open', torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 776.000 dollari di scena sui campi in cemento dell'ultra moderno Khalifa International Tennis Complex di Doha. La 25enne marchigiana, numero 75 Wta, è stata sorteggiata al primo turno contro la russa Irina Khromacheva, numero 97 del ranking mondiale. Tra le due non ci sono precedenti.