Vinci esce subito di scena in Qatar, fuori in due set con Lauren Davis

Esce subito di scena Roberta Vinci nel WTA di Doha (Qatar). L’azzurra è stata sconfitta dalla giocatrice proveniente dalle qualificazioni Lauren Davis (n.55 del mondo) con il punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 26 minuti di gioco effettivi.

Partita infatti durata due giorni, per la pioggia di ieri che ha costretto gli organizzatori a rinviare l’incontro quando era sul punteggio di 6-2, in favore della statunitense, 1-1 nel secondo set. Un primo parziale dominato dalla n.55 WTA che ha approfittato delle grossi problemi al servizio della pugliese, conquistando due break, nel terzo e settimo game, e facendo sua la frazione 6-2. Il secondo parziale era iniziato con uno scambio di break e controbreak prima che Giove Pluvio intervenisse.

Nella seconda frazione di quest’oggi fuochi d’artificio e si è continuato sulla falsariga del match interrotto: nei primi quattro game sono arrivati quattro break (due per parte). Sfortunatamente per la pugliese, la resa del servizio non l’ha assistita ed infatti nel settimo e nono gioco l’azzurra è costretta a cedere nuovamente la battuta, non sfruttando due chance del controbreak nell’ottavo. Sullo score di 6-3 si chiude la contesa.