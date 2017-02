Wta Doha: Vinci al via nel main draw, Giorgi avanza nelle quali-2

Camila Giorgi torna in campo oggi per il secondo turno delle qualificazioni del 'Qatar Total Open', torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 776.000 dollari in corso sui campi in cemento dell'ultra moderno Khalifa International Tennis Complex di Doha. La 25enne marchigiana, numero 75 Wta, dopo aver battuto all'esordio per 6-3 6-2, in un'ora e 19 minuti di gioco, la russa Irina Khromacheva, numero 97 del ranking mondiale, affronta la tedesca Annika Beck, numero 65 Wta e settima testa di serie delle qualificazioni: uno pari il bilancio dei precedenti.

Per quanto riguarda il main draw Roberta Vinci è l'unica azzurra al via: la 33enne tarantina, numero 21 del ranking mondiale, è stata sorteggiata al primo turno contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Le prime quattro favorite del seeding - che entreranno in gara tutte direttamente al secondo turno - sono la tedesca Angelique Kerber (n. 2 Wta), la ceca Karolina Pliskova (n. 3 Wta), la slovacca Dominica Cibulkova (n. 5 Wta) e la polacca Agnieszka Radwanska (n. 6 Wya).