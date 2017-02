WTA Dubai: Errani non recupera, dà forfait

Milano, 16 feb. (LaPresse) - Brutte notizie per Sara Errani costretta a dare forfait al 'Dubai Duty Free Tennis Championships', torneo Wta Premier 5 in programma la prossima settimana sui campi in cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La 29enne romagnola, campionessa in carica (perderà diverse posizioni in classifica), non ha recuperato dall'infortunio all'adduttore della coscia destra rimediato lo scorso week-end in Fed Cup a Forlì. Hanno rinunciato al torneo anche la russa Svetlana Kuznetsova e la canadese Eugenie Bouchard.