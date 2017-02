WTA Dubai: Vinci subito fuori contro Kristyna Pliskova

Dubai (Emirati Arabi Uniti), 19 feb. (LaPresse) - Termina al primo turno l'avventura di Roberta Vinci nel 'Dubai Duty Free Tennis Championships', ricco torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi di 2.666.000 dollari in corso sui campi in cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La tennista tarantina, che proprio oggi ha compiuto 34 anni, numero 25 della classifica mondiale e sedicesima testa di serie, ha ceduto all'esordio per 3-6 7-5 6-3, dopo quasi due ore di partita, alla mancina ceca Kristyna Pliskova, numero 58 Wta (sorella gemella della top-player Karolina, vincitrice a Doha.