Wta Eastbourne: Errani fuori nelle qualificazioni

Sara Errani subito eliminata nelle qualificazioni dell'AEGON International, torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 753,900 dollari di scena sui campi in erba di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento utile per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. La tennista italiana, numero 72 Wta e settima testa di serie delle quali, è stata sconfitta dalla paraguaiana Veronica Cepede Royg, numero 90 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-1, 6-2.