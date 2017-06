Wta Eastbourne: forfait Kvitova per problemi addominali

A causa di un problema addominale Petra Kvitova salterà il torneo Premier Wta di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento del tennis femminile su erba prima di Wimbledon. Ieri la 27enne ceca - vincitrice dei Championships nel 2011 e 2014 - si è aggiudicata il torneo di Nottingham battendo in finale l'australiana Ashleigh Barty in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-3. Kvitova era rientrata nel circuito al Roland Garros dopo lo stop di sei mesi in seguito all'aggressione subita in casa prima di Natale da un ladro, che la ferì ad un braccio con un coltello.