WTA Eastbourne: trionfa Pliskova, battuta in finale Wozniacki

Eastbourne (Regno Unito), 1 lug. (LaPresse) - Karolina Pliskova si è aggiudicata il titolo dell'"AEGON International", torneo Wta Premier che si è concluso sui campi in erba di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento utile per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. In finale la ceca, numero 3 Wta e terza favorita del seeding, ha battuto con un doppio 6-4, in un'ora e 21 minuti di partita, la danese Caroline Wozniacki, numero 6 Wta e sesta testa di serie. Per la Pliskova è il nono titolo in carriera su 19 finali giocate, il terzo in questa stagione - su altrettante finali - dopo quelli conquistati a Brisbane e a Doha. La 26enne di Odense ha invece incassato la quarta sconfitta in altrettante finali disputate in questo 2017: era infatti stata fermata sul più belo anche a Doha, Dubai e Miami.