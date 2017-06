Schiavone subito fuori, la Peng non le lascia scampo

Niente da fare per Francesca Schiavone nel primo turno dell''AEGON International', torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 753900 dollari in corso sui campi in erba di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento utile per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon.

La 37enne milanese, numero 73 Wta, passata attraverso le qualificazioni, è stata sconfitta per 6-3 6-4, in poco più di un'ora e mezza di gioco, dalla cinese Shuai Peng, numero 38 Wta. Peccato perché Francesca nel secondo set è stata avanti 2-0, 3-1 e 4-2 prima di subire quattro giochi consecutivi dalla sua avversaria. Le prime due teste di serie sono le prime due giocatrici del ranking mondiale, la tedesca Angelique Kerber e la rumena Simona Halep (quest'ultima ha ricevuto una wild card): per entrambe ingresso in gara direttamente al secondo turno.