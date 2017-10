WTA Finals: francese Garcia ultima qualificata

Milano, 12 ott. (LaPresse) - La tennista francese Caroline Garcia è l'ultima qualificata per le WTA Finals in Singapore grazie al forfait di Johanna Konta dalla Kremlin Cup di Mosca per infortunio. La britannica era l'unica ancora in grado di soffiare l'ottavo posto nel ranking alla Garcia, ma per riuscirci avrebbe dovuto raggiungere almeno la finale a Mosca.