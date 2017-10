Wta Finals, Venus Williams supera la Ostapenko in tre set

La terza giornata delle Wta Finals sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore, che vede impegnate le protagoniste del Gruppo Bianco, si è aperta con la vittoria di Venus Williams su Jelena Ostapenko nella sfida tra le due giocatrice uscite sconfitte dai match di domenica. L'americana si è imposta sulla lettone per 7-5, 6-7, 7-5 dopo tre ore e 13 minuti di una partita ricca di emozioni (37 game nel match, in tre set, più lungo nella storia del Masters). Tornata a giocare le Finals a 18 anni dalla prima volta e ad 8 dall’ultima, la Williams - dopo il ko della prima giornata - si è rimessa in corsa e si giocherà la qualificazione alle semifinali con la perdente di Pliskova-Muguruza. Per quanto riguarda la rivelazione Ostapenko, ora per continuare la sua avventura a Singapore, può solo sperare che la Pilskova non batta la Muguruza.

