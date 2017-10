È di nuovo Halep-Svitolina, Muguruza contro Piskova e Williams: 6 su 8 in lizza per la n°1 WTA

A Singapore la parola d’ordine è equilibrio. Otto giocatrici si misurano in quello che per loro sarà l’ultimo appuntamento della stagione, le WTA Finals. Sono stati sorteggiati i due gironi: nel gruppo rosso sono state inserite Halep, Svitolina, Wozniacki e Garcia, nel gruppo bianco Muguruza, Pliskova, Venus Williams e Ostapenko. Questa l’attuale classifica delle protagoniste:

1. Simona Halep: 5675 punti

2. Garbiñe Muguruza: 5635

3. Karolina Pliskova: 5105

4. Elina Svitolina: 5000

5. Venus Williams: 4642

6. Caroline Wozniacki: 4640

7. Jelena Ostapenko: 4510

8. Caroline Garcia: 3860

Ostapenko, vincitrice del Roland Garros, e Caroline Garcia, sono le uniche due che non sono in lizza per il trono WTA. Le altre sei, infatti, potrebbero sulla carta ambire al primato dato che in palio ci sono 1500 punti e chi perde tutti i match guadagnerà comunque 375 punti (la Halep nel peggiore dei casi arriverà a 6050). Potrà guadagnare la posta piena la giocatrice che vincerà tutte e cinque le partite (le 3 del gruppo, la semifinale e la finale) ma le combinazioni possibili sono molteplici. Ecco perché a Singapore ci sarà da divertirsi.

Video - Roland Garros Top 5: i colpi più belli della finale Ostapenko-Halep 02:16