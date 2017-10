Jelena Ostapenko è la settima qualificata alle WTA Finals

Jelena Ostapenko è la settima giocatrice a qualificarsi per le BNP Paribas WTA Finals di Singapore, in programma dal 22 al 29 ottobre sul veloce indoor dello Sports Hub della metropoli asiatica, in pratica il Masters femminile che chiude la stagione con le migliori 8 dell'anno. Per la 20enne lettone sarà il debutto alle Wta Finals a coronamento di una stagione da applausi, che l'ha vista centrare uno storico trionfo al Roland Garros e poi conquistare un paio di settimane fa il secondo titolo Wta vincendo a Seul, senza dimenticare la finale raggiunta a Charleston, la semifinale a Wuhan la settimana scorsa e i quarti a Wimbledon.

Grazie al terzo turno agli US Open, la tennista di Riga è entrata per la prima volta tra le top ten e attualmente occupa l'ottava posizione nella classifica mondiale, suo best ranking.

" Sono molto felice per essermi qualificata per la prima volta per le WTA Finals. Fin qui è stata una grande stagione e spero di poter continuare a giocare il mio miglior tennis anche davanti ai tifosi di Singapore. "

La giovane lettone va ad aggiungersi a Garbine Muguruza, Simona Halep, Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Venus Williams e Caroline Wozniacki.