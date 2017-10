Muguruza e Pliskova partono forte: battute Ostapenko e Venus Williams

Garbiñe Muguruza b. Jelena Ostapenko 6-3, 6-4

Più solida indoor, più serena nonostante la scarsa forma mostrata a Pechino. La campionessa di Wimbledon batte la vincitrice del Roland Garros, prendendosi a Singapore la rivincita su Jelena Ostapenko, che un mese fa l'aveva battuta a Wuhan. La lettone era al debutto assoluto nelle Finals e ha sbagliato troppo (25 gratuiti) contro Garbiñe Muguruza, che vince il primo match del suo round robin, agganciando la Pliskova in testa al gruppo bianco. Con una seconda di servizio troppo docile, la Ostapenko ha subìto due break nei primi due turni di battuta, facendosi rimontare da 30-0 prima di una grande risalita nel settimo game (il migliore del match) col suo ottimo dritto vincente. Un colpo che non basta a Jelena negativa d'aspetto, fallosa al servizio e imprecisa di rovescio contro la Muguruza, che dicerto non ricama ma "mantiene le distanze" chiudendo al terzo match-point dopo un'ora e 25 minuti.

Karolina Pliskova b. Venus Williams 6-2, 6-2

Meglio della Muguruza, numero 3 Karolina Pliskova che sul cemento, da quando è stata numero 1 logorata dall'Unico Anello, non aveva mai giocato così bene come oggi contro Venus Williams. Doppio 6-2 in poco più di un'ora con statistiche nette: 25 vincenti, 5 ace, 8 punti su dieci con la prima di servizio e più della metà con la seconda. Con il suo nuovo coach Tomas Krupa che ha abbandonato Barbora Strycova, la ceca s'è esibita in ottimi colpi - da segnare in rosso un rovescio lungolinea e un passante incrociato sull'attacco di Venus - contro una Williams che, a 37 anni, al termine di una ricchissima stagione, ha praticamante smesso di giocare in semifinale a New York. Karolina Pliskova vince il primo match delle Wta Finals e contro la Muguruza, nel round robin bianco, potrebbe già essere una finale anticipata.

WTA Finals 2017, Singapore: Karolina Pliskova b. Venus WilliamsGetty Images

Il colpo del giorno: Pliskova di tocco

La statistica

38. Karolina Pliskova vince il match numero 38 dell'anno su cemento (38-10) aspettando la risposta di Caroline Wozniacki - debutterà domani a Singapore contro la Svitolina - che ha uno score stagionale sul veloce di 37-12.