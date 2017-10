Tennis, Wta Finals: Halep travolge Garcia in due set

Esordio positivo per la numero uno del mondo Simona Halep che ha sconfitto per 6-4, 6-2 la francese Caroline Garcia, numero 8 Wta, una delle esordienti in questo Masters. Ora scenderanno in campo l’ucraina Elina Svitolina, numero 4 Wta - anche per lei prima apparizione alle Finals -, e la danese Caroline Wozniacki, numero 6 Wta.

Video - Rolex Minute: Muguruza e Pliskova lanciano l'assalto a Simona Halep nelle WTA Finals di Singapore 01:10