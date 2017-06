Si interrompe il cammino di Camila Giorgi: vince in due set la Witthöft

Camila Giorgi si arrende a Carina Witthöft e abbandona così il cammino sull'erba olandese di s-Hertogenbosch. Finisce 7-6, 6-3 in un'ora e 41 minuti. La Giorgi capitola più per demeriti propri, come spesso le accade: zero acume tattico, tanti errori gratuiti specialmente nei momenti decisivi.

Il primo set si decide al tie-break, senza break precedenti. La Giorgi rischia di perdere la battuta sul 5-5, ma dopo un game durato oltre dodici minuti riesce a garantirsi il tie brek. E' lei stessa però a giocarsi la conquista del primo set commettendo due doppi falli consecutivi che permettono alla Witthöft di chiudere il parziale del tie break sul 7-5.

Segue l'andamento dei servizi anche il secondo parziale, prima che la Giorgi crolli più a causa di sé stessa che della sua avversaria: nell'ottavo game, sul 3-4 Witthöft, Camila commette quattro errori di dritto abbastanza grossi e regala di fatto il break alla sua avversaria, che sale sul 5-3 e può servire per il match. Occasione che la tedesca non si lascia sfuggire: le resistenze dell'italiana crollano, la Witthöft vince il secondo set per 6-3 e vola ai quarti di finale. La Giorgi rimane fuori dalle prime 100 al mondo: prima di scendere in campo a Wimbledon, giocherà a Birmingham (19 giugno) e ad Eastbourne (26 giugno).